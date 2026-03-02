Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Amerika Birleşik Devletleri, Bugün Dünyanın Mafya Örgütü Gibi Davranıyor"

(İSTANBUL) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Dünyanın jandarması olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın mafya örgütü gibi davranıyor. Bunun karşısında bütün dünya ülkelerinin birleşmesi gerekiyor aksi halde hepimizi çok zor ve kötü günler bekliyor" dedi.

BTP lideri Baş, umre dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Baş, şunları kaydetti:

"Amerikan emperyalizminin bütün dünyada çok vahşi bir biçimde hakim olduğu dönemleri yaşıyoruz. Allah İslam dünyasına, Müslüman alemine birlik, dirlik, kuvvet ihsan etsin. Hayatını kaybeden İran Devlet Başkanı Hamaney'e Allah'tan rahmet diliyorum. İran için tabii ki zor günler, psikolojik olarak yıpratıcı günler. Bu vahşi hareket tarzını dünyanın birlik olup sonlandırması lazım. Bir bakıyorsunuz 2 saatlik bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı evinden alınıyor. Birkaç saatlik operasyonla İran Devlet Başkanı öldürülüyor. Bunlar için hiçbir haklı gerekçe yok."

Dünyanın jandarması olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın mafya örgütü gibi davranıyor. Bunun karşısında bütün dünya ülkelerinin birleşmesi gerekiyor aksi halde hepimizi çok zor ve kötü günler bekliyor. İnşallah bu mübarek ramazan ayında bütün İslam dünyasında, Müslüman aleminde, bütün dünya insanlığın da bir uyanışı gerçekleşir ve bu kötü süreçlerin durduğuna şahit oluruz."

Kaynak: ANKA