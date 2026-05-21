CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Demokrasiye Karşı Yapılan Her Türlü Hamlenin Karşısındayız"

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili mutlak butlan kararına ilişkin, demokrasiye karşı yapılan her türlü hamlenin karşısında olduklarını belirterek, siyasetin mahkemelerde değil sandıkta yapılması gerektiğini ve son kararı milletin vereceğini söyledi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiye karşı yapılan her türlü hamlenin karşısındayız. Siyaset mahkemelerde değil sokakta, sandıkta yapılır. Milletin kararını beğenmeyenler, mahkeme kararlarından medet umuyorlar ama son kararı yine millet verecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA