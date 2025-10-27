BTK'dan Sındırgı Depremi Açıklaması: İletişim Altyapısı Sorunsuz

(ANKARA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısına ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, operatörlerden alınan raporlara göre baz istasyonlarında trafikte artış olmasına rağmen herhangi bir kesinti yaşanmadığını bildirdi.

BTK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır." denildi.