Bilecik'te geleceğin okul öncesi öğretmenleri materyallerini öğrencilerle buluşturdu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, tasarladıkları materyalleri çocuklarla buluşturdu.

Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'ndeki programda 90 öğrenci, "Çocuk Gelişimi Öğrencileri Materyalde Buluşuyor" adlı projesi kapsamında derste yapılan matematik, drama, okuma-yazmaya hazırlık, sanat, Türkçe, oyun, müzik, fen ve hareket alanlarında hazırladıkları materyalleri 9 farklı anaokulunda öğrenim gören 260 öğrenciyle deneyimledi.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli, AA muhabirine, etkinliği materyal geliştirme dersleri kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin ürettiklerini deneyimleme imkanı bulduğunu aktaran Zileli, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 90 materyali üniversite öğrencileri anaokulu öğrencileriyle uygulama fırsatı buldu. Farklı seanslarda öğrencilerle buluşuyorlar. 'Materyal' demek sadece okul öncesinde uygulanan değil aslında birçok farklı alanda uygulanabilir. Buradaki temel nokta, öğrenciye anlatmak ve öğretmek istediğimiz konuyu materyal aracılığıyla öğretmemiz."

Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aleyna Binnetoğlu da dersi teorik olarak görmeye başladıklarını, uygulamaya dökerek materyalleri hazırladıklarını dile getirdi.

Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi İdal Balıkçı ise geliştirdikleri materyalleri çocuklarla buluşturduklarını belirterek, "Çocuklarla beraber olmak çok güzel duygu. Çünkü masumlar, gözlerimizin içine bakarak bizlerden birşeyler bekliyorlar. Onlara birşeyler kazandırmak bizim için gurur verici." diye konuştu.