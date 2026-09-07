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BŞEÜ ile Bilecik Ziraat Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Ziraat Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Ziraat Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokolün imzaları, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen tarafından atıldı.

Protokolle tarımsal alandaki bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel tarıma yönelik faaliyetlerin artırılması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine, Bilecik Ziraat Odasınca çeşitli cihaz ve teknik malzemeler hibe edilecek.

Bu sayede fakültenin laboratuvar altyapısı güçlendirilerek bilimsel araştırma kapasitesi artırılacak.

Kaynak: AA
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