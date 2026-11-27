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Belçika'da mahkeme, aktivist Moshe Friedman'ın ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'a karşı açtığı davayı diplomatik dokunulmazlık gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Brüksel Ceza Mahkemesi, White'ın diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğuna ve ABD'den bu dokunulmazlığın kaldırılmasının talep edilmesi için hukuki dayanak bulunmadığına hükmetti.

Aktivist Friedman ise karara itiraz edeceğini açıkladı.

Friedman, Belçika'da yayımlanan haftalık Humo dergisinde kendisine yönelik ifadelerinin ardından White hakkında tehdit, şantaj, iftira ve taciz suçlamalarıyla dava açmıştı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump hakkında da suç duyurusunda bulunan Friedman, Anvers elmas sektörünün ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü dolayısıyla Trump'a hediye ettiği 321 elmas ve 75 diğer değerli taşla süslenmiş yüzüğün, Belçika'da dini usullere göre yapılan sünnetlere ilişkin yürütülen soruşturmaya baskı yapılmasını sağlamak amacıyla verildiğini ileri sürmüştü.

White'ın söz konusu rüşvet girişimine doğrudan dahil olduğunu iddia eden Friedman, Büyükelçi'nin kendisine yönelik açıklama ve tehditlerinin, Trump ve White açısından sakıncalı bilgilerin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçladığını savunmuştu.

Savcılık, White'ın diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle davanın kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Friedman ise White'ın yargılanabileceğini ancak hakkında verilebilecek cezanın infaz edilemeyeceğini savunarak yetkili federal makamlar aracılığıyla diplomatik kanallardan büyükelçinin cezai dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edilmesini istemişti.

Mahkeme, Friedman'ın bu yöndeki taleplerini reddetti.

Belçika ile ABD arasında sünnet soruşturması nedeniyle yaşanan gerginlik

Friedman, 2023'te Anvers'teki Yahudi cemaatinde dini usullere göre gerçekleştirilen bazı sünnet uygulamalarının bebeklerin sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Belçika polisi, 14 Mayıs 2025'te yasa dışı sünnet uygulamalarına ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemişti.

Friedman'ın suç duyurusu Eylül 2025'te kabul edilemez bulunmasına rağmen Anvers Savcılığı, 3 Yahudi sünnetçiye yönelik soruşturmayı sürdürmüştü.

White, şubatta söz konusu soruşturmayı "Yahudi karşıtlığı" olarak nitelendirerek Belçika makamlarından adli sürecin sonlandırılmasını istemişti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, White'ın açıklamalarına tepki göstermiş, Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Friedman, temmuzda Anvers elmas sektörünün Trump'a verdiği hediyenin soruşturmaya müdahale edilmesini sağlamayı amaçladığı iddiasıyla ABD Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

White'ın bunun ardından Friedman'a yönelik açıklamaları, ikili arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA