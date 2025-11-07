Brüksel Havalimanı'nda Dron Tespiti, Uçuşlara Etki Yok

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda yine bir dron tespit edildiği buna rağmen hava trafiğinde bir aksama olmayacağı bildirildi.

Havacılık alanında haber yapan Belçika merkezli Aviation24 internet sitesinin haberinde, Brüksel Havalimanı yakınında bir dronun tespit edildiği belirtildi.

Dron tespiti nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndaki uçuşların etkilenmediği, planlanan iniş ve kalkışların normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.

Söz konusu dronun görüntüsü, Aviation24'ün ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden paylaşıldı. Görüntüde, dronun havalimanı yakınından alçak irtifada uçtuğu görülüyor.

Brüksel Havalimanı çevresinde 4 Kasım akşamı dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.