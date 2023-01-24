Brüksel'deki AB Komisyonu Binası'nda Greenpeace Eylemi
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Greenpeace çevre aktivistleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu'nun Berlaymont binasına yansıtma yaparak Küresel Okyanus Anlaşması'nı kabul etmeye teşvik etmek için bir slayt gösterisi yaptı.
Greenpeace çevre aktivistleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu'nun Berlaymont binasına yansıtma yaparak Küresel Okyanus Anlaşması'nı kabul etmeye teşvik etmek için bir slayt gösterisi yaptı
Kaynak: AA / Dursun Aydemir - Güncel