Brüksel'deki AB Komisyonu Binası'nda Greenpeace Eylemi Güncel Haberler Greenpeace çevre aktivistleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu'nun Berlaymont binasına yansıtma yaparak Küresel Okyanus Anlaşması'nı kabul etmeye teşvik etmek için bir slayt gösterisi yaptı. Greenpeace çevre aktivistleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu'nun Berlaymont binasına yansıtma yaparak Küresel Okyanus Anlaşması'nı kabul etmeye teşvik etmek için bir slayt gösterisi yaptı Güncel Kaynak: AA / Dursun Aydemir Avrupa Birliği Belçika Brüksel Güncel Haberler

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