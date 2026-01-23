Haberler

Brüksel'de polis memurlarını yaralayan terör örgütü YPG/SDG yandaşları tutuklandı

Güncelleme:
Belçika Federal Savcılığı, Brüksel'de yapılan eylemlerde polisleri yaralayan YPG/SDG yandaşı üç kişinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında toplam 9 polis memuru yaralandı.

Belçika Federal Savcılığı, başkent Brüksel'deki eylemleri sırasında polisleri yaralayan terör örgütü YPG/SDG yandaşı 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Belçika Federal Savcılığı, AA muhabirinin sorusu üzerine 21 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Brüksel'de çıkardığı taşkınlığın akabinde başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gösteri sırasında polise taş, cam şişe ve sokak mobilyaları da dahil olmak üzere çeşitli cisimler atıldı. Toplam 9 polis memuru yaralandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Brüksel Başkent bölgesi polisinin 19 ila 47 yaşlarında dört şüpheliyi gözaltına aldığı, üçünün saldırı ve darp suçlarından sabıkasının olduğu belirtilen açıklamada, "Savcılık, davayı, bir memurun görevini yerine getiremeyecek hale gelmesine yol açan kasti saldırı ve darp eylemleri ile silahlı isyan suçlarından soruşturma hakimine sevk etmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturma hakiminin dört şüpheliden üçü hakkında tutuklama emri çıkardığı kaydedildi.

Başkent Brüksel'de önceki gün terör örgütü yandaşları Avrupa Birliği (AB) kurumlarının önünde taşkınlık çıkarmış, Belçika polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel





