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Brüksel'de YTB'nin "Diaspora Diplomasi ve Kariyer Akademisi" programı başladı

Brüksel'de YTB'nin 'Diaspora Diplomasi ve Kariyer Akademisi' programı başladı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, YTB tarafından yurt dışında yaşayan Türk gençlerine yönelik 'Diaspora Diplomasi ve Kariyer Akademisi' programı başladı. Programda AB ve NATO ilişkileri, müzakere teknikleri ve uluslararası kariyer yolları konularında eğitimler verilecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışında ikamet eden Türk gençlerine yönelik "Diaspora Diplomasi ve Kariyer Akademisi" programı başladı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve YTB Başkan Yardımcısı Ahmet Alemdar'ın açılışını yaptığı program, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel ofisinde düzenleniyor.

Yurt dışında ikamet eden ve hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ile ilgili sosyal bilimler alanlarında lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim gören Türk gençlerine yönelik düzenlenen programda, alanında uzman akademisyen ve diplomatlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilişkisi, modern diplomaside müzakere teknikleri, kolektif savunma doktrinleri ve uluslararası kurumlarda kariyer yolları gibi konularda eğitimler verecek.

Program kapsamında AB ve NATO kurumlarına planlanan yüksek düzeyli ziyaretler ve kariyer atölyeleriyle gençlere teorik bilgilerini saha gözlemleriyle birleştirme ve profesyonel ağlarını genişletme imkanı sunuluyor.

Programla, gençlerin Euro-Atlantik ağında aktif rol alabilecek donanıma erişmeleri, Türkiye'nin çok taraflı diplomasisine vizyoner perspektifle katkı sunmaları hedefleniyor.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara YTB program katılım sertifikası verilecek.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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