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Brüksel'de "Savaşa hayır" yürüyüşü düzenlendi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları ve NATO karargahı yakınında düzenlenen 'Savaşa hayır' yürüyüşüne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Göstericiler, 'Savaş değil, refah' ve 'Silah değil, sağlık' yazılı dövizler taşıyarak Filistin'le dayanışma mesajı verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Savaşa hayır" yürüyüşü düzenlendi.

AB kurumlarına ve NATO karargahına ev sahipliği yapan Brüksel'in Kuzey Tren Garı'nda başlayan yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Göstericiler AB kurumlarının yakınındaki Jean Rey Meydanı'na kadar yürüdü.

"Savaşa hayır", "Savaş değil, refah" ve "Silah değil, sağlık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler arasında Filistin'le dayanışma mesajı verenler de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Dursun Aydemir
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