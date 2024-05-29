Üye Girişi
Haberler

Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Filistin destekçisi göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak İsrail'e siyasi ve ekonomik ambargo uygulanmasını talep etti. Polis müdahalesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Brüksel sokaklarında bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin'e destek mesajı verdi.

Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kefiye takan göstericiler, sloganlar atarak Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü.

Brüksel'de sokak duvarlarına da "Özgür Filistin" yazıldı.

İsrail Büyükelçiliği önündeki eyleme dün polis müdahale etmişti???????

Dün İsrail Büyükelçiliği önünde Refah'taki saldırıları protesto eden eylemciler, polis tarafından göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla uzaklaştırılmıştı.

Göstericiler "Yeter", "Gazze soykırımını durdurun" ve "Refah'ı kurtarın" sloganları atarak Belçika ve Avrupa Birliği'nden İsrail'e siyasi ve ekonomik ambargo uygulanmasını talep etmişti.

Daha önce İsrail bayrağını asan Uccle Belediyesinin Başkanı Boris Dillies, Filistin yanlısı gösterinin izinsiz yapılmasını gerekçe göstererek kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesini istemişti.

Polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Belçika Brüksel İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız

Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız

 Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti

Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti

Bakmadan Geçme

30 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! İsrail lanetleme kararı nedir? Lanetleme kararı alınınca ne olur? 30 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 30 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #129300 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Voleybolda yeşil kart nedir, yeşil kart neden gösterilir? #129342 Arda Güler'in bonservis bedeli ne kadar? İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title