Haberler

Brüksel'de metro ve tren istasyonlarında askerler görevlendirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brüksel'deki metro ve tren istasyonlarında güvenliği sağlamak amacıyla 45 asker, 3 Nisan'dan itibaren polisle birlikte devriye yapacak. Bu karar, artan suç oranları ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki önemli metro ve tren istasyonlarında güvenliği artırmak amacıyla 3 Nisan'dan itibaren asker konuşlandırılacak.

Ulusal basına göre, toplam 45 asker, çeşitli ulaşım noktalarında polisle birlikte devriye görevine katılacak.

Söz konusu adım, özellikle toplu taşıma alanlarında artan uyuşturucu ticareti ve suç oranlarıyla mücadele kapsamında atılacak.

Kalıcı devriyelere ek olarak geniş çaplı operasyonlar için 10 asker daha hazır bulundurulacak.

Askerlerin sokaklarda görevlendirilmesi, özellikle sinagogların çevresinde olmak üzere 23 Mart'ta başlamıştı.

Söz konusu kararların, Belçika'da ulusal güvenlik tehditlerini analiz eden ve risk seviyesini belirleyen resmi koordinasyon kurumu OCAD'ın güncel değerlendirmeleri doğrultusunda federal hükümet tarafından ihtiyaç halinde alındığı vurgulanıyor.

Öte yandan askeri personelin şehir içinde görevlendirilmesi, ülkede siyasi ve toplumsal tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı siyasetçiler, askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin uzun vadede kalıcı bir çözüm olmadığını savunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'de, geçmiş yıllarda terör tehdidinin arttığı dönemlerde de benzer şekilde askerler kritik noktalarda konuşlandırılmış, ancak ilerleyen süreçte bu uygulama kademeli sona erdirilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
