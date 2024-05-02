Brüksel'de Gazze için yardım kampanyası başlatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Emir Kır başkanlığındaki Saint-Josse Belediyesi, Gazze için ayni yardım kampanyası başlattı.

Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Saint-Josse Belediyesine ait ek binada düzenlenen kampanyada, battaniye, kişisel temizlik malzemeleri, çocuk maması, ilk yardım seti, dayanıklı konserve ve gıda malzemeleri toplanıyor.

Gönüllüler ve çeşitli derneklerin destek verdiği kampanya için belediyenin lojistik imkanları kullanılıyor.

Filistin'in Brüksel'deki temsilciliği, Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile de irtibatlı düzenlenen kampanyanın 11 Mayıs'a kadar sürmesi planlanıyor.

Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, yardım merkezinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze için harekete geçmek isteyenlere böyle bir imkan sağlamak istediklerini belirten Kır, gönüllü vatandaşlara, Türk, Filistinli ve Faslı derneklere teşekkürlerini iletti.

Kır, yardımların Filistin temsilciliğinin desteğiyle Gazze'ye ulaştırılacağını dile getirerek, ihtiyaçlar doğrultusunda kampanyanın süresinin uzatılabileceğini belirtti.

Emir Kır, "Biz kapımızı açık tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.