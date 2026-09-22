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Brüksel'de alkol yasağı 4 yıl sürecek, ihlal edene 500 avroya kadar ceza verilebilecek

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Brüksel Belediye Meclisi, kent merkezindeki bazı cadde ve meydanlarla yaya bölgesinde geçerli alkol yasağını 4 yıl süreyle uzattı. Yasak, restoran ve bar terasları ile belediyenin izin verdiği etkinliklerde uygulanmayacak; ihlal edenlere 500 avroya kadar ceza verilebilecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kent merkezinin bazı bölgelerindeki kamuya açık alanlarda uygulanan alkol tüketimi yasağı 4 yıl uzatıldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Brüksel Belediye Meclisi, daha önce her yıl yenilenen yasağın bu kez 4 yıl süreyle uygulanmasını kararlaştırdı.

Yasak, Brüksel'in yaya bölgesi ile kent merkezindeki bazı cadde ve meydanlarda uygulanıyor.

Günün 24 saati geçerli olan yasak, restoran ve barların terasları ile belediyenin izin verdiği veya düzenlediği ticari, eğlence ve spor etkinliklerinde uygulanmayacak.

Yasağı ihlal edenlere 500 avroya kadar idari para cezası verilebilecek.

Yasak 2020'de uygulanmaya başladı

Uygulama, kent merkezinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sorunları ve gürültüye ilişkin şikayetlerin ardından Şubat 2020'de başlatılmıştı.

İlk olarak gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanan yasak, Ekim 2021'de yeni cadde ve meydanları kapsayacak şekilde genişletilerek günün 24 saatine çıkarılmıştı.

Yasak, sonraki yıllarda belediye meclisinin kararlarıyla birer yıl uzatılmıştı.

Kaynak: AA
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