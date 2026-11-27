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Belçika'nın başkenti Brüksel'de kentin tarihi ve turistik merkezini saran fareler, esnafın tepkisine ve Belediyenin yetersiz önlem aldığı yönünde eleştirilere neden olurken; Brüksel Belediyesi, farelerle mücadele politikasıyla uluslararası ödüle layık görüldü.

Resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Brüksel Belediyesi, Fransa'nın Niort kentinde düzenlenen konferansta, fare sorunuyla mücadelede kullandığı akıllı tuzak uygulamasıyla Kentsel Temizlik Şehirleri Birliğinin (AVPU) verdiği büyük ödüllerden 3'üncüsünü kazandı.

Brüksel Belediyesinden Anas Ben Abdelmoumoumen, konferansta çok sayıda büyük kentin fare sorunuyla mücadele ettiğini bir kez daha gördüklerini belirtti.

Akıllı tuzaklar sayesinde fareleri daha etkili şekilde yakalayabildiklerini ifade eden Abdelmoumoumen, uluslararası ödülün, Belediye ekiplerinin çalışmalarının ve özverisinin karşılığı olduğunu kaydetti.

Fare istilasıyla mücadelede farklı yöntemler devreye alınmıştı

Brüksel'de uzun süredir yaşanan fare sorunu, eylülde kentin tarihi ve turistik merkezi Grand-Place Meydanı ve çevresinde de belirgin hale gelmişti.

Sokaklarda ve restoranların çevresinde çok sayıda farenin görülmesi bölge esnafının tepkisine neden olurken basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Belediyenin farelerle mücadelede aldığı önlemleri tartışmaya açmıştı.

Kentteki fare sorununa çözüm arayan Brüksel Belediyesi, ödüle layık görülen akıllı tuzakların yanı sıra farklı mücadele yöntemlerini de devreye almıştı.

İçlerine yerleştirilen yemlerle fareleri çeken, sensörler aracılığıyla fareleri algılayarak yakalayan ve belediye ekiplerine anlık bildirim gönderen internet bağlantılı akıllı tuzaklar, zehir kullanılmadan farelerle mücadele edilmesine imkan sağlıyor.

Belediye, akıllı tuzakların yanı sıra hayvanlardan da yararlanmayı öngören yöntemlere başvurmuştu. Bu kapsamda Belediye, 15 Kasım'da gelincik ve köpeklerin kullanıldığı pilot uygulama başlatmıştı.

Kaynak: AA