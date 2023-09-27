BRTV ailesinin acı günü

Bizim Radyo Televizyonu (BRTV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya'nın annesi Döndü Çetinkaya'nın cenazesi, toprağa verildi.

Bizim Radyo Televizyonu (BRTV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya'nın annesi Döndü Çetinkaya'nın cenazesi, toprağa verildi.

Döndü Çetinkaya'nın cenazesi, Beşbinevler Merkez Camisi'ne getirildi. Mehmet ve Osman Çetinkaya kardeşler, burada taziyeleri kabul etti.

Çetinkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Eflani ilçesi Osmanlar köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Çetinkaya'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.