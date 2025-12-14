ABD'de Üniversiteye Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı, Saldırgan Aranıyor

(ANKARA) - ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentindeki Brown Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 öğrenci hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentindeki Brown Üniversitesi'ne, silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 öğrenci hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yetkililere göre silahlı saldırgan, cumartesi günü yerel saatle 16.00 (TSİ 01.00) sıralarında sınavların yapıldığı bir binada bulunan sınıfa girerek ateş açtı. ABD'nin en eski ve en prestijli üniversitelerinden biri olan Brown Üniversitesi saldırının ardından karantinaya alındı.

Polis, hala firari saldırganı ararken, kampüsün bazı bölümlerindeki öğrencilere polis eşliğinde tahliye edilene kadar bulundukları yerde kalmaları talimatı verildi.

Rhode Island Hastanesi yetkilileri, yaralıların çoğunun "kritik ancak stabil" durumda olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerin kimlikleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Brown Üniversitesi Rektörü Christina Paxson, yaptığı yazılı açıklamada, "Topluluğumuzun asla yaşamak istemediği bir gün. Hepimiz için son derece yıkıcı" ifadelerini kullandı.

Polis, erkek olduğu belirtilen şüpheliye ilişkin sınırlı bilgi paylaştı. Şüphelinin üniversiteyle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin saldırının ardından binadan çıktığı görülürken, yüzü seçilemiyor. Providence Emniyet Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tim O'Hara, şüphelinin tamamen siyah giyimli olduğunu ve maske takmış olabileceğini söyledi. Kullanılan silahın türü bilinmezken, silaha da henüz ulaşılamadı.

O'Hara, "Bu şüpheliyi bulmak için elimizdeki tüm kaynakları kullanıyoruz," dedi. Arama çalışmalarına ek silahlı polis ekipleri de sevk edildi.

Saldırı, Brown Üniversitesi'nin mühendislik fakültesine ait Barus ve Holley binasında, birinci kattaki büyük bir sınıfta gerçekleşti. Bir ekonomi profesörü, yerel medya kuruluşu Ocean State Radio'ya yaptığı açıklamada, saldırının dersine ait bir tekrar oturumu sırasında yaşandığını ve oturumu asistanının yönettiğini söyledi. Profesör Rachel Friedberg, "Asistanım, saldırganın içeri girip bir şeyler bağırdığını, ne söylediğini hatırlayamadığını ve ardından ateş etmeye başladığını anlattı" dedi.

Saldırının hemen ardından bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti ancak kısa süre sonra bu kişinin saldırıyla bağlantısı olmadığı doğrulandı. Üniversite yönetimi, cumartesi günü yapılması planlanan sınavların iptal edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a dönüşü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı "korkunç bir olay" olarak nitelendirdi. Trump, "Şu anda yapabileceğimiz tek şey kurbanlar ve ağır yaralananlar için dua etmek" dedi.

Rhode Island Valisi Dan McKee ise açıklamasında, "Başkentimiz bugün akıl almaz bir trajedi yaşadı. Kalbimiz Providence halkı ve etkilenen herkesle birlikte," ifadelerini kullandı.