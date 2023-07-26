Britney Spears'ın 'Toxic' Şarkısı Bir Milyar Dinlenmeye Ulaştı

Son yıllarda özel hayatındaki çalkantılarla gündeme gelen Britney Spears'ın 2003'teki hit single'ı 'Toxic', bir müzik platformunda bir milyar dinlenmeye ulaştı. Bu da Spears'ı 'Billions Club' üyeleri arasına sokmayı başardı.

Son yıllarda kariyerinden çok, özel hayatındaki çalkantılarla gündeme gelen Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı ve dansçı Britney Spears'ın 2003'teki hit single'ı "Toxic", bir müzik platformunda bir milyar dinlenmeye ulaştı.

Bu da yıldız ismi, çevrim içi müzik platformunun "Billions Club" üyeleri arasına sokmayı başardı.

Spears, bu şarkıyla; ABBA'nın 1976 tarihli "Dancing Queen"i, 1987'den Whitney Houston'ın "I Wanna Dance With Somebody"si ve 2017'den DJ Khaled'in "Wild Thoughts"u gibi diğer "milyarlık" parçalara katıldı.

Haber, yakın zamanda Spears'ın Will.i.am ile "Mind Your Business" adlı şarkı için yaptığı iş birliğinin hemen ardından geldi.

Spears'ın 2003 tarihli "In the Zone" albümünde yer alan "Toxic" şarkısı, iddialara göre aslında Kylie Mingoue için üretilmişti ancak Avustralyalı şarkıcı bunu geri çevirdi.