Brisbane'de 250 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

SİDNEY, 11 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'e gelen bir nakliye konteynerinde 250 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi.

Avustralya Federal Polisi ve Avustralya Sınır Gücü'nün salı günü yaptıkları ortak açıklamada 27 Mayıs'ta deniz yoluyla gelen şüpheli konteynerle ilgili ihbar alan yetkililerin kokaini yakaladığı belirtildi.

Brisbane'de konteyneri X-ışını cihazıyla tarayan sınır gücü yetkililerinin bazı anormallikler tespit etmesi üzerine konteynerde arama yapıldı. Konteynerdeki arama sırasında üzerinde yasal bir plastik ambalaj ürünü bulunan taşıma paletlerinin üst kısmında içinde beyaz bir madde bulunan 5 adet çanta bulundu.

Polis yetkilileri tarafından yapılan laboratuvar testlerinde çantalarda yaklaşık 82 milyon Avustralya doları (53,5 milyon ABD doları) değerinde toplam 253 kilogram kokain bulunduğu tespit edildi.