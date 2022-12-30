Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brezilyalı Efsane Futbolcu Pele 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Brezilyalı Efsane Futbolcu Pele 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

SAO PAULO, 30 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan, Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento veya bilinen adıyla Pele'nin öldüğü Albert Einstein Hastanesi'nin önünde, Pele'nin 19 yıl formasını giydiği Santos takımının bayrağını açmış bir adam görülüyor, 29...

SAO PAULO, 30 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan, Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento veya bilinen adıyla Pele'nin öldüğü Albert Einstein Hastanesi'nin önünde, Pele'nin 19 yıl formasını giydiği Santos takımının bayrağını açmış bir adam görülüyor, 29 Aralık 2022. Resmi hastane raporlarına göre, Brezilya milli takımında üç kez dünya kupasını kaldıran Pele, Perşembe günü 82 yaşında kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Chen Haoquan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Albert Einstein Hastanesi Sao Paulo Brezilya Pele Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title