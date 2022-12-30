Brezilyalı Efsane Futbolcu Pele 82 Yaşında Hayatını Kaybetti Güncel Haberler SAO PAULO, 30 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan, Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento veya bilinen adıyla Pele'nin öldüğü Albert Einstein Hastanesi'nin önünde, Pele'nin 19 yıl formasını giydiği Santos takımının bayrağını açmış bir adam görülüyor, 29... SAO PAULO, 30 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan, Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento veya bilinen adıyla Pele'nin öldüğü Albert Einstein Hastanesi'nin önünde, Pele'nin 19 yıl formasını giydiği Santos takımının bayrağını açmış bir adam görülüyor, 29 Aralık 2022. Resmi hastane raporlarına göre, Brezilya milli takımında üç kez dünya kupasını kaldıran Pele, Perşembe günü 82 yaşında kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Chen Haoquan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Albert Einstein Hastanesi Sao Paulo Brezilya Pele Güncel Haberler

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