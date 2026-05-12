Brezilya'ya Ulaşan Küresel Sumud Filosu Aktivisti Avila: İsrail'de İşkence Gördük

(ANKARA) - Brezilyalı aktivist Thiago Avila, İsrail tarafından gözaltına alınıp sınır dışı edilmesinin ardından Sao Paulo'ya ulaştı. Avila, İsrail'de tutulduğu 10 gün boyunca işkence gördüğünü ve Filistinli mahkumlara yönelik kötü muameleye tanık olduğunu ifade etti.

Sao Paulo Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Avila, "Benim dönüşüm sadece ciddi bir hukuksuzluğun düzeltilmesidir. İsrail tarafından kaçırıldım, tutuklanmadım" dedi.

Avila ve İspanyol aktivist Saif Abu Keshek, Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yer aldıkları ikinci Küresel Sumud Filosu'da İsrail tarafından alıkonulmalarının ardından haftasonu sınır dışı edilmişti. İsrail makamları, Ávila ve Abu Keshek'i "düşmana yardım etmek" ve "terör örgütüyle temas kurmak" gibi suçlamalarla 10 gün boyunca gözaltında tuttu. İki aktivist de suçlamaları reddetti.

Gözaltında kaldıkları süreçte "her türlü ihlale" maruz kaldıklarını belirten Avila, yakın hücrelerde bulunan Filistinli mahkumların daha ağır koşullarla karşı karşıya olduğunu aktardı. Brezilya ve İspanya hükümetleri de aktivistlerin gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

