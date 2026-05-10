Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun Hapis Cezasında İndirim Öngören Yasayı Askıya Aldı

SAO PAULO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, 8 Ocak 2023'te hükümet binalarına yönelik saldırılar nedeniyle hüküm giyenlerin cezalarında indirim öngören yasayı geçici olarak askıya aldı. Söz konusu hükümlüler arasında Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da bulunuyor.

Yasanın Brezilya anayasasına uygunluğunu incelemekle görevli Yargıç Alexandre de Moraes, mahkemenin değerlendirme sürecinde hukuki kesinliği sağlamak amacıyla geçici askıya alma kararının gerekli olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın veto kararının yasama organı tarafından bozulmasının ardından, Kongre Başkanı Davi Alcolumbre tarafından cuma günü yürürlüğe konulan yasaya yönelik hukuki itirazların mahkeme heyeti tarafından incelenmesi bekleniyor.

Bolsonaro, darbe girişimine liderlik ettiği gerekçesiyle geçen yıl eylül ayında Federal Yüksek Mahkeme tarafından 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

