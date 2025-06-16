Brezilya, Şili ve Meksika'da Filistin Destekçisi Yürüyüşler

Brezilya, Şili ve Meksika'da Filistin Destekçisi Yürüyüşler
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Brezilya, Şili ve Meksika'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü. Gösterilerde, ilgili liderlere diplomatik ilişkilerin kesilmesi talep edildi.

Brezilya, Şili ve Meksika'da bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstermek için yürüdü.

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'nun merkezinde toplanan Brezilyalılar, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini talep etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'in katliamlarını anlatan afişlerle yürüyen Filistin destekçisi Brezilyalılar, Gazze'de yaşananlara dikkati çekti.

Gösteriye çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda milletvekili destek verdi.

Şili'nin başkenti Santiago'da toplanan Filistin destekçileri de Gazzelilerle dayanışma için yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan Şilili vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'e de seslenen Filistin destekçileri, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkesin "en hızlı şekilde" ilan edilmesi için gösteri düzenledi.

Kalabalık bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlarla kent merkezine yürüdü. Grup, yürüyüş boyunca sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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