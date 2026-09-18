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Brezilya lideri, Trump'ı devlet başkanı seçimlerine karışmaması hususunda uyaracağını söyledi:

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- "Pazar günü BM Genel Kuruluna katılmak ve Trump'la görüşmek için sabah saat 10.00'da uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump'a, ekimdeki devlet başkanı seçimlerine müdahale etmemesi uyarısında bulunacağını belirtti.

Seçim kampanyası sırasında yüzlerce destekçisine seslenen Lula da Silva, New York'ta düzenlenecek 81. BM Genel Kurulunda Trump'a vereceği mesaj hakkında konuştu.

Lula da Silva, "Pazar günü BM Genel Kuruluna katılmak ve Trump'la görüşmek için sabah saat 10.00'da uçağa bineceğim ve Trump'a Brezilya'daki seçimlere müdahale etmemesini söyleyeceğim." dedi.

Brezilya'nın kimsenin "sömürgesi" olmak istemediğini belirten Lula da Silva, ülkesinin egemen olmak ve halk tarafından yönetilmek istediğini söyledi.

Lula da Silva, Washington'la iyi ilişkiler sürdüren rakibi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu hedef alarak "Bu ülke gündüz ulusal bayrağı gösterip geceleri ABD bayrağı önünde diz çöken siyasetçilere müsamaha göstermiyor." ifadesini kullandı.

Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak. Anketler, yarışın mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasında geçeceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA
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