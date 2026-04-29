Brezilya Devlet Başkanı Lula, Mercosur-Ab Serbest Ticaret Anlaşması'nı Yürürlüğe Koyan Kararnameyi İmzaladı

BRASİLİA, 29 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, dünyanın en büyük ticaret bölgelerinden birinin oluşturulmasına yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Brezilya Kongresi'nin daha önce onayladığı anlaşma, 1 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek.

Lula, salı günü düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun müzakere sürecine dikkat çekerek anlaşmanın çok taraflılığın güçlendirilmesi açısından önemini vurguladı.

26 yıllık müzakere sürecinin ardından ocak ayında imzalanan anlaşma, iki blok arasındaki ticaretin yüzde 90'ından fazlasında gümrük vergilerinin kademeli olarak azaltılmasını veya tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

Güney Ortak Pazarı teriminin İspanyolca kısaltması olan Mercosur; Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşan, Bolivya'nın da katılım sürecinde olduğu Güney Amerika ticaret bloğunu ifade ediyor.

Anlaşma, Mercosur ve AB arasında bağlantı kurarak toplamda yaklaşık 720 milyonluk bir pazarı kapsayacak.

Anlaşma, ilk aşamada gümrük vergilerinin düşürülmesi, kamu alımları ve ticaretin kolaylaştırılması dahil olmak üzere ticarete ilişkin düzenlemelere odaklanacak.

