Brezilya'dan ABD'nin Vize Kısıtlamalarına Tepki

SAO PAULO, 4 Haziran (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin, Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'e yönelik vize kısıtlamasını "kabul edilemez" diye niteleyerek söz konusu uygulamayı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, birkaç gün önce "ABD vatandaşları ve şirketlerine yasak getirmekle" suçlanan yabancı yetkililere yönelik yeni vize kısıtlamalarını duyurmuştu.

Moraes, Brezilya yasalarına uymadığı gerekçesiyle 2024 yılında, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'e erişimi geçici olarak durdurmuştu. ABD'nin yeni vize politikası, Moraes'i doğrudan hedef alıyor.

Lula, salı günü düzenlenen basın toplantısında, Moraes'i ve yaptırımların hedefindeki tüm Yüksek Mahkeme yargıçlarını savunacağını vurguladı.

Moraes, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yla ilgili 8 Ocak 2023 darbe girişimi davasına bakıyor. Bolsonaro'nun an itibarıyla geçici olarak görevinden ayrılmış, ABD'de ikamet eden federal milletvekili olan oğlu Eduardo, Washington'dan Moraes'e yaptırım uygulanması çağrısı yapmıştı.

Lula, "Eski devlet başkanının oğlu olan Brezilyalı bir milletvekilinin, yabancılara içişlerimize müdahale çağrısında bulunması esef verici. Bu çok ciddi bir durum. Bu vatanseverlikle uyuşmayan bir terör eylemi" dedi.

Eduardo Bolsonaro hakkında Brezilya'da adaleti engellediği ve Moraes'e karşı ABD'yi müdahaleye çağırıp yetkililere baskı yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor.