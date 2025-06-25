Brezilya'daki Sel Felaketi 5 Binden Fazla Kişiyi Yerinden Etti

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Rio Grande do Sul'daki sel felaketinin 5 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini ve hayatını kaybeden sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan sel felaketinin 5 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini bildirdi.

IOM, Rio Grande do Sul'daki sel felaketine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Rio Grande do Sul'daki seller nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden edildi." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, IOM'un, selden etkilenenlere yardım etmek için müdahale çabalarını desteklediği aktarıldı.

Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmişti.

Geçen yıl da benzer bir felaketin yaşandığı Rio Grande do Sul'da 180'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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