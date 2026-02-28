Brezilya'da Şiddetli Yağışların Tetiklediği Heyelanlarda Can Kaybı 68'e Yükseldi

RİO DE JANEİRO, 28 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Yerel yetkililer cuma günü yaptıkları açıklamada, 62 kişinin Juiz de Fora'da, 6 kişinin ise Uba'da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, can kaybı sayısına enkaz altında bulunanların yanı sıra kurtarıldıktan sonra ağır yaraları nedeniyle sağlık kuruluşlarında yaşamını yitirenlerin de dahil olduğunu belirtti.

Juiz de Fora kentinde 3, Uba'da ise 2 kişinin halen kayıp olduğu aktarılırken, yıkılan evlerin enkazları altında kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua