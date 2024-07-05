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Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs devrildi: 10 ölü, 42 yaralı

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Aparecida de Goiania'ya giden turist otobüsü, otoyolda devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Brezilya'da turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

KAZADA 10 TURİST YAŞAMINI YİTİRDİ

Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo kentinden Aparecida de Goiania'ya giden turist otobüsü, Francisco da Silva Pontes otoyolunda devrildi. Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

BAZİLİKAYI ZİYARETE GİDİYORLARDI

Yaralıların sıkıştıkları yerden çıkarılması için kazanın olduğu yere çok sayıda itfaiye aracı gönderildi. Yetkililer, turistlerin, Katolikler için kutsal olan Aparecida Meryem Ana Bazilikası'nı ziyaret etmek istedikleri için yola çıktıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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