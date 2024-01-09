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Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü

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Brezilya'nın Bahia eyaletinde turist otobüsü ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Feci kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, 25 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

ÖLENLERİN ÇOĞU TURİST

Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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