Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Brezilya'nın Bahia eyaletinde turist otobüsü ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Feci kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, 25 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
ÖLENLERİN ÇOĞU TURİST
Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.