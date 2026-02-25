Haberler

Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Yol Açtı: 30 Kişi Öldü, 39 Kişi Kayıp

Güncelleme:
Minas Gerais eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi, 39 kişi kayıp. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

RİO DE JANEİRO, 25 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, 39 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yerel itfaiye teşkilatı salı günü yaptığı açıklamada, pazartesi öğleden sonra başlayan sağanak yağışların heyelanlara yol açtığını, nehirlerin taşmasına ve ağaçların devrilmesine neden olduğunu bildirdi. Yağışlar çok sayıda binada hasara yol açarken binlerce kişi evsiz kaldı.

En fazla etkilenen yerleşim yerleri arasında Juiz de Fora ve Uba bulunuyor. Juiz de Fora'da aynı günün erken saatlerinde afet durumu ilan edildi.

Minas Gerais İtfaiye Teşkilatı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Eyalet Valisi Romeu Zema, eyalet genelinde üç günlük resmi yas ilan etti.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, evlerini kaybedenlere ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Federal hükümet, bölgeye destek amacıyla sağlık çalışanları ve asker sevk etti.

Kaynak: Xinhua
