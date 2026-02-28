Haberler

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e yükseldi

Güncelleme:
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 23 Şubat'tan bu yana süren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Yetkililer, kayıp 5 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini ve yeni sel riski konusunda uyarılarda bulundu.

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerin ardından yeni cesetlere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 62'sinin Juiz de Fora'da, 6'sının ise Uba'da olduğu ifade edildi.

Kayıp 5 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, heyelanlar nedeniyle çöken evlere dikkat çekildi.

Ulusal Doğal Afet İzleme ve Uyarı Merkezi'nden (Cemaden) yapılan açıklamada yağışların süreceği belirtilerek, yeni sel ve ani taşkın riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Bu arada, eyalet ve federal yetkililer, afetten etkilenenlere yardım için sivil savunma ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık personelini görevlendirdi.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi, sel nedeniyle evsiz kalanlar için yeni yardım paketinin belediyelere aktarılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
