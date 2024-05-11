Brezilya'da Sellerde Ölenlerin Sayısı 116'ya Yükseldi

RIO GRANDE DO SUL, 11 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'da Sivil Savunma ajansının Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan sellerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi. Ajansın son güncellemesine göre 143 kişi halen kayıp, 756 kişi yaralı ve yaklaşık 400.000 kişi ise tahliye edildi.