Brezilya'da sağ ittifak çoğu eyaleti kazandı, üç büyük eyalette iktidarını korudu

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimiyle birlikte yapılan eyalet seçimlerinin ikinci turunda sağ ittifak eyaletlerin çoğunda yönetimi kazanırken, sol kanat Kuzeydoğu bölgesindeki gücünü korudu.

Ulusal basına göre Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silva kazanırken, ülkenin ekonomik kalbi sayılan eyaletlerde ise sağ kanat üstünlüğünü pekiştirdi.

Muhafazakar adaylar, Acre, Amazonas ve Espirito Santo eyaletlerinin yanı sıra başkent Brazilya'nın bulunduğu Federal Bölge'de de rakiplerini geride bırakarak seçimi kazandı.

Brezilya'nın nüfus ve ekonomi bakımından önde gelen Sao Paulo, Minas Gerais ve Rio de Janeiro eyaletlerinde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekli adaylar ilk turda yönetimi garantilemişti.

Devlet başkanlığı seçimini kaybeden Flavio Bolsonaro'nun yakın müttefiki Douglas Ruas'ın Rio de Janeiro'daki valilik zaferinin de kesinleşmesiyle sağ muhalefet, ülkenin en büyük üç eyaletindeki yerel iktidarını korudu.

Öte yandan, Lula da Silva'nın partisi PT'nin adayı, ülkenin kuzeydoğusundaki Rio Grande do Norte eyaletinde Bolsonaro destekli rakibini geride bırakarak seçimi kazandı.

Ülkenin en yoksul bölgesi ve solun önemli seçim merkezlerinden biri olan Kuzeydoğu'da, PT adayları ilk turda Bahia, Ceara ve Piaui eyaletlerinde seçimi kazanmıştı.

Kaynak: AA