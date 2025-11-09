Brezilya'da Kasırga: 6 Ölü, 750 Yaralı

SAO PAULO, 9 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletini cuma gecesi vuran kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, yaklaşık 750 kişi yaralandı ve en az 1 kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Rio Bonito do Iguacu kasabasında birçok ev ve bina yıkıldı. Haberlerde, yaklaşık 14.000 kişinin yaşadığı kasabanın yüzde 80'inin tahrip olduğu, kurtarma ekiplerinin bölgeyi "savaş alanına" benzettiği ifade edildi.

Yetkililer, cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Parana Valisi Carlos Massa Ratinho Junior'un, yardım ve yeniden inşa çalışmaları için acil durum fonlarını hızlandırmak amacıyla kamu felaket durumu ilan ettiğini duyurdu.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X platformunda kasırgadan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu ifade ederek afet müdahale ekipleri, yeniden inşa personeli ve acil sağlık hizmetlerinin ilgili bölgelere sevk edileceğini açıkladı.

Parana'nın çevre teknolojisi ve izleme sistemine göre, hortumun rüzgar hızının başlangıçta saatte yaklaşık 180 ila 250 kilometre arasında değişen F2 sınıfında olduğu belirtildi.