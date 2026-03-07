Brezilya'da Huzurevi Çöktü: 12 Ölü

RİO DE JANEİRO, 7 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir huzurevinde yaşanan çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yerel itfaiye teşkilatının cuma günü yaptığı açıklamaya göre enkaz altındaki son kişi olan 77 yaşındaki kadının 24 saat sonra ölü olarak bulunmasının ardından kurtarma çalışmalarına son verildi.

Enkazdan 8 kişinin canlı olarak kurtarıldığı, 9 kişinin de kazadan önce kendi imkanlarıyla binayı terk etmeyi başardığı belirtildi.

Sivil Savunma Birimi, ilk belirlemelere göre binanın yapısına yönelik insan müdahalesi nedeniyle çökmenin yaşanmış olabileceğini belirtti.

Binada genişletme çalışmaları yapıldığına dikkat çeken yetkililer, bununla çökme arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua