Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Neves, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti. Görüşmede, Kapadokya'nın turizm potansiyeli ve uluslararası işbirliği imkanları ele alındı.

Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay tarafından ağırlanan Neves, Kapadokya'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle ilgili bilgi aldı.

İkili arasındaki görüşmede, Kapadokya'nın turizm potansiyeli ve uluslararası işbirliği imkanları konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, bölgenin gelecek nesillere korunarak aktarılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kapadokya'nın barındırdığı ortak kültürel miras unsurlarının milletlerarası etkileşime sağladığı katkıları ele aldıklarını dile getiren Aslanbay, "Bu etkileşimi güçlendirmek ve ilişkileri pekiştirmek adına yürütülecek ortak proje ve organizasyonlar üzerine istişarede bulunduk." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Neves'e, Brezilya Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu Ömer Tosun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
