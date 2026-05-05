Brezilya, İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan vatandaşının derhal bırakılmasını istedi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden vatandaşı Thiago Avila'nın "derhal" serbest bırakılmasını talep etti.

Lula da Silva, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail mahkemesinin Brezilyalı aktivist Avila'nın gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzatma kararına tepki gösterdi.

Avila'nın "derhal" serbest bırakılmasını isteyen Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu üyesi Brezilya vatandaşı Thiago Avila'nın gözaltı süresinin sürdürülmesi, İsrail hükümetinin gerekçelendirilemez bir eylemidir ve büyük endişe uyandırmaktadır ve bu herkes tarafından kınanmalıdır. Filo aktivistlerinin uluslararası sularda gözaltına alınması, halihazırda uluslararası hukuka yönelik ciddi bir hakaret teşkil etmiştir. Bu nedenle hükümetimiz, vatandaşı gözaltına alınan İspanya hükümetiyle birlikte, bu kişilerin güvenliklerinin tam garanti altına alınmasını ve derhal serbest bırakılmalarını talep etmektedir."

?Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.