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Brezilya Amazonları'nda El Nino'nun etkisiyle kasımda çıkan yangınların sayısının son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Çevre Bakanı Joao Paulo Ribeiro Capobianco, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu durumun kısmen sıcaklıkları artıran ve ormanlardaki yağış ile nem oranını düşüren El Nino'dan kaynaklandığını belirtti.

Brezilya Amazonları'nda kasım ayında çıkan yangınlar, son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken; alevlerin doğal ormanlık alanlara yayılması uzmanlarca "alışılmadık" olarak değerlendiriliyor.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) Başkanı Jair Schmitt, olağan dışı iklim koşullarının Amazon'daki bitki örtüsünü kuruttuğunu ve bu durumun yangınların normalde nem nedeniyle alevlerin ilerleyemediği ormanlık alanlara yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Yangınların, Amazon ormanlarında normalde yüksek nem nedeniyle alevlerin yayılmasının zor olduğu iç kesimlere ilerlemesi yetkilileri endişelendirdi.

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yanan alanların yüzde 16'sını bakir ormanlar, yüzde 42'sini ise yakın zamanda ormansızlaştırılmış araziler oluşturuyor.

Yetkililer, ormanlık alanları kalıcı olarak tahrip etmek amacıyla yangın çıkarıldığına işaret ediyor.

Yağışların azalması ve sıcaklıkların artması

Ulusal basına göre, ocak-ekim döneminde kaydedilen yangın sayısı, 2025 yılının tamamında kaydedilen 43 bin 131 yangını şimdiden aştı.

Brezilya'da 26 Kasım itibarıyla Para eyaletinde yaklaşık 1488 aktif yangın noktası kaydedildi. Brezilya Amazonları'nın yüzölçümü bakımından en büyük eyaleti olan Amazonas'ta ise 78 aktif yangın noktası tespit edildi.

Yetkililer, kasıtlı çıkarılan yangınlara ilişkin soruşturmaları artırarak 18 milyon realin (yaklaşık 3,3 milyon dolar) üzerinde para cezası kesti ve yasa dışı yakma faaliyetlerinden etkilenen yaklaşık 6 bin hektarlık araziye el koydu.

Meteorolojik tahminlere göre, bölgenin bazı kesimlerinde marta kadar yağışların azalması ve sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu durumun yangın riskini artırabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA