Bradley Cooper yeni Netflix filmi için tanınmaz hâle geldi! - Haberler

Netflix, ABD'li orkestra şefi, besteci, yazar ve piyanist olan Leonard Bernstein'in hayatını anlatan biyografi filmini yakında çıkarmaya hazırlanıyor. Maestro isimli yeni film için çalışmalar devam ederken, Netflix, yapımın ilk görsellerini paylaştı. Paylaşılan görsellerde neredeyse tanınmaz hale gelen Bradley Cooper büyük dikkat çekiyor.

Bradley Cooper hem oynuyor hem yönetiyor!

Ünlü müzisyenin hayatının anlatılacağı filmde Bradley Cooper, Leonard Bernstein'i canlandırırken, eşi Felicia Montealegre rolünde Carrie Mulligan'ı göreceğiz. Müzisyenin hayatının en az 30 yıllık bir bölümünü konu alan filmde Bradley Cooper özellikle Bernstein'in yaşlılığını canlandırdığı sahneler için büyük bir değişim yaşadığını görüyoruz.

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Paylaşılan görsellerden de anlaşılacağı üzere Bradley Cooper'a oldukça başarılı bir protez makyaj uygulandı. Oldukça inandırıcı görünen bu yaşlandırma makyajı için şimdiden Akademi Ödülleri'nde adaylık konuşulmaya başlanmış durumda.

From the set of MAESTRO. pic.twitter.com/y3qsYILk6P — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 30, 2022

Filmde başrolü üstelenen Bradley Cooper aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda da oturuyor. Cooper ayrıca yeni Netflix filmi için senaryoyu da John Singer ile birlikte hazırladı. John Singer, Oscar ödüllü Spotlight filminde de senaryo yazarlarından biriydi. Maestro filmi de Bradley Cooper'ın Lady Gaga ile birlikte oynadığı "A Star is Born" filminden sonraki ikinci yönetmenlik tecrübesi olacak.

Maestro filmini ilk etapta Steven Spielberg'in yönetmesi bekleniyordu. Spielberg, Bradley Cooper'dan sadece başrolü üstlenmesini istemişti. Ancak ünlü yönetmen "A Star is Born" filmini izledikten sonra Cooper'ın aynı zamanda Maestro filmini yönetmesi gerektiğine ikna oldu.

Bu gelişmelerin ardından Steven Spielberg, Martin Scorsese ile birlikte yeni filmin sadece yapımcılığını üstlenecek. 2023 yılında ilk olarak sinemalara gelecek olan film kısa süre sonra ise Netflix platformunda kendisini gösterecek. Netflix'in filmin alabileceği olası ödüller için böyle bir yol izlediği belirtiliyor.

Peki siz Bradley Cooper ve yeni Netflix filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel