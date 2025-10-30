Haberler

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Kızılay Haftası Kutlama Mesajı

Güncelleme:
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kızılay Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın yardıma muhtaç kişilere ulaşan, sevgi ve dayanışmanın sembolü olan önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, "Kızılay Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türk Kızılayın, savaş ve doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırarak dünyada iyiliğin timsali olduğunu belirtti.

Kızılayın, milletin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün tezahürü olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yüz akı Kızılay kurumumuz, yardıma muhtaç kişilerin bütün insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biridir. Bu kutsal görevi yerine getiren Türk Kızılayın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, tüm halkımızın Kızılay Haftası'nı kutlarım."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı

