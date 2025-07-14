Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiğini ve bağımsızlığını canı pahasına koruduğunu belirtti.

Milletin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde iradesine sahip çıktığını kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletimiz, istiklal ve istikbaline bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbe teşebbüsüne geçit vermeyen milletimiz, Çanakkale ruhuyla günlerce demokrasi nöbeti tutarak demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu şanlı mücadelede, vatan, millet, bayrak, istiklal ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi

Feribotta yangın! Yüzlerce yolcu denizin ortasında dehşeti yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.