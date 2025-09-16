Haberler

Bozyazı Kaymakamı, Anamur Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı yeni adli yıl dolayısıyla ziyaret etti ve başarılı bir dönem diledi.

Topsakaloğlu, yeni adli yıl kapsamında ziyaret ettiği Çatlı'ya, başarılı ve verimli bir dönem geçirmeleri dilediğinde bulundu.

Çatlı da ziyaret dolayısıyla Topsakaloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
