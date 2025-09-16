Bozyazı Kaymakamı, Anamur Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.

Topsakaloğlu, yeni adli yıl kapsamında ziyaret ettiği Çatlı'ya, başarılı ve verimli bir dönem geçirmeleri dilediğinde bulundu.

Çatlı da ziyaret dolayısıyla Topsakaloğlu'na teşekkür etti.