Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin'den Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitimin, toplumun geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle 2025-2026 eğitim-öğretim yılına büyük bir umut ve kararlılıkla adım atıyoruz. Bakanlığımızca hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, köklü medeniyet değerlerimizi çağın gereklilikleriyle buluşturan güçlü bir eğitim vizyonu sunmaktadır. Bizler de ilçemizde bu vizyon doğrultusunda öğrencilerimizi akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki yönden en donanımlı şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının ilçemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum."