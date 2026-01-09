Haberler

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akgün, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy veren Akgün, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" karelerini seçti.

Akgün, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük hayat" kategorisinde de Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" fotoğraflarını oyladı.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
