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Bozyazı'da "Okuma Salonu ve Sosyal Yaşam Alanı" açıldı

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Bozyazı'da 'Okuma Salonu ve Sosyal Yaşam Alanı' açıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Okuma Salonu ve Sosyal Yaşam Alanı" açıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Okuma Salonu ve Sosyal Yaşam Alanı" açıldı.

Çopurlu Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nin alt katında yer alan, çocukların ve gençlerin kitap okuyabileceği, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanın açılışı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Topsakaloğlu, alanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra cami bahçesine fidan dikildi.

Kaynak: AA
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