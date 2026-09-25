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Bozyazı'da motosiklet sürücülerine kask ve güvenli sürüş eğitimi verildi

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Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde kask, koruyucu ekipman, güvenli sürüş ve güncel mevzuat anlatıldı; katılımcılara broşür dağıtıldı.

Bozyazı ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanımı, güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları ve güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler verildi.

Motosiklet kullanıcılarının trafikte karşılaşabilecekleri risklerin de anlatıldığı eğitimde, broşür de dağıtıldı.

Kaynak: AA
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