Bozyazı'da Mevlit Kandili Mesajları

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Herkesin kandilini kutlayan Topsakaloğlu, "Bu mübarek gece, kin ve nefretin yerine sevgi ve muhabbeti, ayrılığın yerine birlik ve beraberliği hakim kılmamız için bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor da mesajında Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.