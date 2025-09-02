Bozyazı'da Mevlit Kandili Mesajları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor, Mevlit Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Herkesin kandilini kutlayan Topsakaloğlu, "Bu mübarek gece, kin ve nefretin yerine sevgi ve muhabbeti, ayrılığın yerine birlik ve beraberliği hakim kılmamız için bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor da mesajında Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Elektrik kesintileri artık e-Devlet üzerinden ihbar edilebilecek

e-Devlet'ten bomba bir uygulama daha! Bugün hizmete başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde kitle tespit edilen Lara sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Beyninde kitle tespit edilen Lara son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.