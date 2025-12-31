Bozyazı'da 'İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı' yapıldı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık'ta düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri değerlendirilerek devam eden çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik fikir alışverişinde de bulunuldu.

Kaymakam Topsakaloğlu, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasının önemli olduğunu kaydetti.